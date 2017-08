Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da ima snažniju podrušku nego ikada, uprkos nekim izvještajima da Republikanci planiraju izbornu kampanju za 2020. godinu bez njega, javlja AP.

U setu jutarnjih objava na Twitteru Trump kaže da je "Trumpova baza veća i jača nego ikada prije", te je ponovo kritikovao pojedine medije, a posebno The New York Times. Taj list je objavio da su neki Republikanci pravili planove da kandidat bude Mike Pence, aktuelni potpredsjednik. Sam Pence je to odbacio.



Osim toga, Trump se osvrnuo i na kritike zbog dugotrajnog godišnjeg odmora koji provodi u svom odmaralištu za golf. Trump piše da "radi naporno" i da će imati "još sastanaka" u New Yorku i tokom odmora.



Trump je napustio Bijelu kuću kako bi se izvršio remont ventilacije i klima uređaja u objektu, saopćeno je.



