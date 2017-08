Američki državni sekretar Rex Tillerson u srijedu je apelovao na smirenost i kazao da Amerikanci "ne bi trebali brinuti" zbog Sjeverne Koreje nakon što su njeni čelnici i američki predsjednik Donald Trump razmjenili "teške" prijetnje, insistirajući kako ne vjeruje da postoji "nikakva trenutna prijetnja".

Arhiv / 24sata.info

"Amerikanci bi trebali mirno spavati", kazao je Tillerson.



Govoreći blažim rječnikom, Tillerson je pokušao da objasni šta znači Trumpovo upozorenje Pyongyangu da će biti suočen s "vatrom i bjesom kakav svijet još nije vidio" ukoliko Sjever uputi nove prijetnje Sjedinjenim Državama.



Tillerson je kazao da je Trump pokušao poslati snažnu i jasnu poruku sjevernokorejskom čelniku kako ne bi bilo "nikakvih pogrešnih računica". "To je ono što Kim Jong-un može razumjeti, jer izgleda da on ne razumije diplomatski rječnik. Mislim da je predsjednik samo želio da bude jasan prema sjevernokorejskom režimu o američkoj neupitnoj sposobnosti da se odbrani, da će braniti sebe i svoje saveznike".



On je kazao da sjevernokorejske eskalirajuće prijetnje pokazuju da Pyonhgyang osjeća pritisak od uspješne američke strategije.



Tillerson je odbacio spekulacije da bi zabrinjavajući razvoj dešavanja približio SAD vojnoj opciji u bavljenju krizom zbog nuklearnog i programa balističkih reaketa Sjevera.



"Ništa što sam vidio i ništa što znam ne ukazuje da se situacija dramatično promijenila u posljednjih 24 sata", kazao je Tillerson.



Šef američke diplomatije razgovarao je s novinarima u avionu dok se vraćao iz Malezije u Washington, zaustavljajući se u Guamu. Nekoliko sati ranije, Sjeverna Koreja je saopćila da razmatra napad na tu teritoriju, na kojoj se nalaze američke vojne baze i uobičajena je stanica za punjenje gorivom aviona američke vlade koji nadlijeću Pacifički okean.



Tillerson je kazao da nikada nije nrazmišljao o preusmjeravanju leta iz Malezije kako bi izbjegao zaustavljanje u Guamnu.



Iako je insistirao da ne postoji trenutna prijetnja, kazao je da "sjevernokorejski raketni kapaciteti mogu biti usmjereni u više pravaca, tako da Guam nije jedino mjesto koje bi bilo pod prijetnjom napada", prenosi agencija AP.

(fena)