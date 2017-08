Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izrazio je nadu da prijetnje između Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje neće prerasti u sukob nuklearnim oružjem.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Oko 16 zemalja u svijetu dosegle su ozbiljan nivo kada je u pitanju razvoj nuklearnog oružja. Među njima su tri zemlje čiji je potencijal u tom smislu ogroman. Nadamo se da prijetnje između Amerike i Sjeverne Koreje neće prerasti u pravi sukob. To bi moglo dovesti do stanja da ne bude samo između te dvije zemlje. To bi moglo pokrenuti mnoge druge prijetnje. Nadam se da će u vezi s tim pitanjem biti postignuto političko rješenje", rekao je Erdogan.



Predsjednik Turske je kazao i kako na razmišljanje podstiču i prijetnje koje upućuju oni koji se često u izjavama protive razvoju nuklearnog oružja.



"Ako pogledamo generalnu sliku možemo vidjeti da oni koji ne pružaju priliku manje razvijenim zemljama za razvoj nuklearnog oružja nastoje priprijetiti nemilosrdnom upotrebom takvog oružja. Znači ti možeš imati nuklearno oružje a drugi ne mogu. Ni to nije moguće razumjeti", rekao je Erdogan.





(AA)