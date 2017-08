Američki predsjednik Donald Trump obratio se danas javnosti osudivši, tek nakon dva dana, rasističko nasilje u Charlottesvillu, prenosi CNN.

Trump je po povratku u Washington održao konferenciju za novinare, kazavši da svi, bez obzira na boju kože moraju poštovati zakone.



- Rasizam je zlo, i oni koji uzrokuju nasilje u to ime su kriminalci i propalice, uključujući i KKK, neonaciste, bijele supremaciste i druge grupe okupljene oko mržnje. One su nespojive sa svime što volimo kao Amerikanci - rekao je Trump, prvi put jasno precizirajući odogovornost za nasilje. On je posljednjih dana bio pod velikim pritiskom javnosti jer je u prvoj reakciji na nemire izjednačio dvije dijametralno različite grupe demonstranata.



- Mi smo nacija utemeljena na istini da smo svi stvoreni jednaki. Svi smo jednaki u očima našeg Stvoritelja. Jednaki smo pred zakonom i ustavom. On koji šire nasilje u ime rasiszma udaraju u sami srž Amerike - rekao je Trump najavljujući da će odgovorni biti procesuirani.



- U ovakvim vremenima Amerika pokazuje svoj karakter pa na mržnju odgovara ljubavlju, na podjele jedinstvom i na nasilje pravdom - dodao je.



Podsjetimo, u nemirima nakon demosntracija ultradesničara u južnjačkog gradu, u terorističkom napadu u kojem je jedan od demonstranata automobilom pregazio grupu građana koji su protestirali protiv mržnje.









