Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump se ponovo sukobio s novinarima na konferenciji za medije koju je, primoran pritiscima javnosti, morao da organizuje povodom napada u Virdžiniji.

Nakon zvaničnog dijela i obraćanja u kom je rekao da je rasizam zlo, pojedini novinari su pokušali da postave pitanja, ali do toga nije došlo.



Na pitanje novinara da li mogu da mu postave neka pitanja, on je odgovorio da ga to uopšte ne tangira.



- Ali ja volim stvarne vijesti, a ne lažne vijesti. Vi ste lažne vijesti! - odgovorio je Trump, prenosi B92.



Kada ga je novinar pitao zar nije on širio mnogo lažnih vijesti, Trump je nestao iz kadrova kamera.

