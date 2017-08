Borbeno i prkosno, američki predsjednik Donald Trump ponovio je u utorak da "krivica postoji na svim stranama" za smrtonosno nasilje proteklog vikenda u Charlottesvilleu, u saveznoj državi Virdžiniji, što mnogi smatraju njegovim pokušajem izjednačavanja akcija bijelih suprematista i onih koji protestuju protiv njih.

Donald Trump / 24sata.info

On je pokazao simpatiju za napore "marginalnih grupa" da očuvaju konfederalne spomenike.



Predsjednikovi jučerašnji komentari poništili su značaj umjerenije izjave koju je dao u Bijeloj kući dan ranije kada je nazvao pripadnike KKK, neonaciste i bijele suprematiste koji su učestvovali u nasilju "kriminalcima i lopovima".



Trumpovi savjetnici ponadali su se da bi ti komentari mogli ublažiti kritike Republikanaca, Demokrata i poslovnih čelnika. Jučerašnji predsjednikovi komentari ukazuju, međutim, na njegovu nespremnost da nedvosmisleno osudi bijele nacionaliste.



Nasilje je izbilo u subotu u Charlottesvilleu, živopisnom univerzitetskom gradu, nakon što se grupa bijelih nacionalista, neonacista i ostalih ekstremista s krajnje desnice okupila kako bi protestovala protiv odluke gradskih vlasti da uklone kip konfederalnog generala Roberta E. Leeja. Heather Heyer (32), poginula je kada se napadač zario automobilom u masu koj je organizirala kontraprotest.



Odmah nakon izbijanja nasilja, Trump je optužio kao krivce "mnoge strane". U ponedjeljak je, na traženje svojih savjetnika, uputio direktiniju osudu bijelih supremtista. On se, međutim, u utorak vratio svojoj prvobitnoj verziji dešavanja u Charlottesvilleu, rekavši na konferenciji za novinare u lobiju svog tornja na Manhattanu da postoje "dvije strane priče".



On je priznao da postoje "neki veoma loši ljudi" koji izazivaju nevolje iz grupe koja je protestovala protiv uklanjanja spomenika.



- Ima, međutim, i veoma dobrih ljudi na obje strane - izjavio je američki predsjednik, prenosi Associated Press.



(FENA)