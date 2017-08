Glavni strateg američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Bannon, izjavio je da nema vojnog rješenja za prijetnju koju predstavlja Sjeverna Koreja i njene nuklearne ambicije, uprkos nedavnoj najavi američkog predsjednika da će odgovoriti na nove akte agresije "vatrom i bjesom".

Donald Trump i Steve Bannon

U intervjuu za American Prospect postavljenom na internetu u srijedu, Bannon je izjavio za tu liberalnu publikaciju da SAD gube u ekonomskoj trci s Kinom. Također je govorio o smjenama svojih suparnika u ministarstvima odbrane i vanjskih poslova.



Bannon je također upitan o pokretu bijelih suprematista, čiji je marš u Charlottesvilleu u Virdžiniji proteklog vikenda doveo do smrtonosnog nasilja. On ih je kritikovao kao "gubitnike, marginalne elemente i gomilu klovnova".



Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjeve za komentarom.



- Nema vojnog rješenja (za sjevernokorejsku nuklearnu prijetnju). Dok neko ne riješi dio jednačine koja pokazuje da deset miliona ljudi u Seulu neće poginuti u prvih 30 minuta od konvencionalnog oružja, ne znam o čemu govorimo. Tu nema vojnog rješenja, budimo svjesni toga - izjavio je Bannon, prenosi Associated Press.





