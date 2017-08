Policija je objavila da je za napad osumnjičen 17-godišnji Moussa Oukabir, brat mladića koji se jučer predao i čiju su fotografiju objavili svi svjetski mediji.

Podsjetimo, u kombiju na mjestu događaja jučer je policija pronašla dokumente na ime Driss Oukabir, te je Drissova fotografija obišla cijeli svijet.



Kada je on vidio svoju fotografiju u medijima, ustvrdio je, odlučio se predati policiji, objavili su lokalni mediji.



Dvadesetosmogodišnji Driss Oukabir navodno je policiji rekao da on nema veze s napadom u Barceloni te da čak nije ni bio u Barceloni tokom napada.



Kako su objavili španski mediji, on sam je policiju uputio na svog brata rekavši kako sumnja da mu je on ukrao dokumente. S tim dokumentima unajmljen je kombi kojim su pregaženi ljudi.



Policija je za sada potvrdila jedino da Driss Oukabir sigurno nije vozio kombi.



