Joaquim Forn, ministar unutrašnjih poslova Katalonije izjavio je da teroristički napadi koji su izvršeni u Barceloni i Cambrisu nisu išli prema planovima terorističke ćelije, prenosi CNN.

On je reako da policija vjeruje da su napadi povezani, ali i da su povezani s ranijim incidentom koji se desio u srijedu, a o kojem javnost nije znala ništa. Jedna osoba je, naime poginula u kući u Alcanaru, južno od Barcelone.



Katalonski šef policije Jose Lluis Trapero je rekao da je u toj kući pronađen eksploziv, te da vjeruju da je trebao biti upotrijebljen u napadima u Barceloni i Cambrilsu, a možda i na nekim drugim mjestima.



Međutim, nakon što je došlo do eksplozije u kući, teroristi nisu više bili u mogućnosti da iskoriste materijal koji su pripremali. Zbog toga su, po svemu sudeći, odlučili napad izvršiti na ovaka način – udarajući kombijem pješake na najprometnijoj ulici u Španiji.



- Oni su planirali sofisticiranije napade eksplozivom, ali im to nije uspjelo – rekao je šef policije, prenosi CNN.



Policija još nije utvrdila da li je neki od pet ubijenih napadača, koji su na sebi imali samoubilačke prsluke bez eksploziva, bio i vozač kombija u Barceloni. Nejasno je još uvijek koliko je osoba bilo uključeno u planirane napade.



