Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je danas u Istanbulu kako je Njemačka pala u poziciju zemlje koja nije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije (EU), te pozvao Turske koji tamo žive da na predstojećim izborine podrže one partije koje ne gaje neprijateljstvo prema Turskoj.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Erdogan je danas u Istanbulu odgovarao na pitanja novinara, te se osvrnuo na izjave njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je u srijedu poručila kako EU ne bi trebala ući u pregovore sa Ankarom oko modernizacije postojeće Carinske unije.



"Turska nema bilo kakvu odgovornost kada je u pitanju spuštanje tenzija. Ako neko ima odgovornost na tom planu onda je to samo Njemačka, koja je do sada tokom svih svojih unutarpolitičkih svađa i prepirki, u ovaj proces za sobom povlačila i Tursku, ali i druge evropske zemlje", poručio je Erdogan, te naglasio: "Njemačka je pala u poziciju zemlje koja nije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije".



Govoreći dalje o posljednjim dešavanjima u Njemačkoj, Erdogan je podsjetio kako Njemačku za 25-30 dana očekuju izbori, te kako tamo SPD i CDU trenutno djeluju kroz parolu "što više napadnemo Tursku toliko ćemo više dobiti glasova".



"Svim našim građanima u Njemačkoj poručujem, ni po koju cijenu ih nemojte podržati. Ni kršćanske-demokrate (CDU), ni SPD, niti zelene, svi su oni neprijatelji Turske. Podržite one partije koje se ne vode neprijateljstvom prema Turskoj. Jer, radi se zapravo o dostojanstvu naših građana koji žive u Njemačkoj."



Na pitanje u vezi sa sinoćnjim terorističkim napadom u Barceloni, u kojem je poginulo 13 osoba, a za koji je odgovornost preuzela teroristička organizacija ISIS, Erdogan je kazao:



"Osuđujemo ovaj napad i naš stav po tom pitanju je već poznat. Mi vodimo ozbiljnu borbu protiv terorista ISIS-a, unutar i izvan zemlje. Kao što je poznato, samo tokom ofanzive Štit Eufrata neutralizirano je preko 3.000 terorista ISIS-a. Nažalost, Zapad sa istom odlučnošću ne pravi korake u borbi protiv ISIS-a. Nadam se da tako neće biti u narednom periodu, te da će svi zajedno još odlučnije voditi ovu borbu".





(AA)