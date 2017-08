Za godinu dana u evropskim gradovima izvedeno je 10 velikih terostičkih napada u kojima je ubijeno više od 150 ljudi. Mete su bili London, Pariz, Barselona...

Foto: Arhiv

Teroristi su kao oružje koristili eksploziv ili vozilo (kamion ili kombi) pri punoj brzini, a napadi su najčešće izvođeni na mjestima gdje su masovna okupljanja.



"Dojče vele" je napravio listu evropskih gradova koji su se našli na meti terorista proteklih godinu dana.



Barselona, avgust 2017.



Na omiljenom turističkom bulevaru La Rambla kamion je uletio u masu ljudi. Policija ocijenjuje da je riječ o terorističkom napadu, a u njemu je stradalo 13 ljudi, a više od 100 ih je povrijeđeno.



Kambrils, avgust 2017.



Nakon napada u Barseloni, teroristički napad dogodio se i u Kambrilsu, gdje je automobil uletio u pješake, ubio jednu, a povrijedio sedam osoba, među kojima je i jedan policajac.



London, jun 2017.



Prema policijskim izvještajima, jedan kombi je kasno uveče na Londonskom mostu uletio u grupu pješaka, a zatim produžio do četvrti Boror market. Tu su trojica napadača noževima usmrtili sedmoro ljudi, a desetine su povrijeđene. Odgovornost za napad preuzela je „Islamska država“.



Mančester, maj 2017.



Poslije pop-koncerta američke pevačice Arijane Grande, Salman Abedi aktivirao je eksploziv. Ubio je 23 osobe, a povređeno je oko 120. Među mrtvima je bilo mnogo djece – najmlađe među njima imalo je samo osam godina. To je najteži napad u Velikoj Britaniji od 2005. godine.



Stokholm, april 2017.



U šoping ulici u glavnom gradu Švedske napadač otetim kamionom udara prvo u masu ljudi, a zatim i u tržni centar. Pet osoba je poginulo, a 15 povređeno. Još istog dana, policija hapsi 39-godišnjeg Uzbekistanca pod sumnjom za terorizam.



Sankt Peterburg, april 2017.



U eksploziji u metrou u Sankt Peterbugu nastradalo je 11 ljudi, a brojni su povrijeđeni. Mjesto eksplozije i način postavljanja bombe odgovaraju mustri islamističkog terorizma.



London, mart 2017.



Napadač autom namjerno skreće u pješačku zonu na mostu u centru Londona, nakon čega ubada jednog policajca. Četiri osobe podležu povredama. Britanske snage bezbjednosti ubile su počinioca.



Pariz, februar-mart 2017.



Na francuskom aerodromu Orli čovjek pokušava da istrgne oružje iz ruku vojnika u patroli. Nakon toga je ubijen. Početkom februara, Egipćanin koji se mačetama bacio na vojnu patrolu, ubijen je u blizini muzeja Luvr.



Berlin, decembar 2016.



Glavni gradu Njemačke bio je meta terorističkog napada neposredno uoči Božića. Član terorističke policije „Islamske države“ ubija 12 osoba tako što je ukradenim kamionom uletio u centar božićnog vašara. Nekoliko dana poslije toga, 24-godišnji Tunišanin ubijen je u blizini Milana pri policijskoj kontroli.



Nica, jul 2016.



Atentator kamionom ulijeće u masu na rivi u francuskom lučkom gradu. Poginulo je najmanje 86 ljudi. Nakon toga, IS je preuzela odgovornost za taj masakr.







(24sata.info)