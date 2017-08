Gradonačelnica Barcelone Ada Colau rekla je u subotu da neće postavljati zaštitne stupiće na gradske ulice unatoč napadu kombijem na prolaznike na ulici Las Ramblas, jednoj od najpoznatijih i turistički najatraktivnijih u glavnom gradu Katalonije.

-Nemoguće je napuniti grad stupićima. To je upravo ono što žele teroristi, da živimo među stupićima - rekla je 43-godišnja Colau nakon upisivanja u knjigu žalosti.



"Želimo biti slobodan grad, a takve mjere smanjuju našu slobodu - istaknula je i dodala kako su se zaštitne mjere povremeno postavljale tijekom koncerata, proslava i drugih događanja, prenosi Hina.



Colau je gradonačelnica od 2015. godine, a do tada je bila građanska aktivistica u skupini koja se borila protiv izbacivanja građana na ulicu zbog nemogućnosti otplate bankarskih kredita. Osnivačica je Platforme za ugrožene hipotekama.



U četvrtak nešto iza 17 sati kada su se stotine turista šetale središtem grada, jureći kombi pregazio je i ubio 13 prolaznika a više od stotinu ozlijedio. Od tada traje rasprava zašto Barcelona nije postavila stupiće i betonske ograde koje onemogućuju vozilima ulazak na prostor predviđen za pješake.



Nakon gaženja pješaka kamionima u Berlinu i francuskom gradu Nici, špansko ministarstvo unutarnjih poslova je krajem 2016. predložilo uvođenje fizičke zaštite na ulice kako bi se spriječili slični napadi. Barcelona je tokom proslave Nove godine postavila zapreke u jednoj od svojih ulica, aveniji Maria Cristina.



Nakon napada u Barceloni te u noći na šetalištu uz more u Cambrilsu, gradiću s 33.000 stanovnika udaljenom 100 kilometara od Barcelone, nekoliko katalonskih gradića uključujući Calafell, Reus i Calella postavilo je zaštitne stupiće. U glavnom gradu Madridu postavljeni su u subotu veliki betonski blokovi oko središnjeg trga Puerta del Sol.



-Postavljanje takvih blokova ili stupića nemoguće je u svim dijelovima grada - rekao je Joaquin Forn, dužnosnik unutarnjih poslova Katalonije.



-To bi onemogućilo promet u gradu, stvorilo gužve, te ne bi spriječilo teroriste da izaberu drugo mjesto - rekao je u Barceloni.



Nakon napada na šetalištu uz more u francuskom gradu Nici, u julu 2016., ondje su postavljeni blokovi i stupići kako vozila s ceste ne bi mogla ući na šetalište. Na ulazima gdje se šetalište spaja s cestom ondje sada stoje vojna i policijska patrola.



Ulica Las Ramblas u Barceloni dugačka je 1,2 kilometra, a Forn napominje da je postavljanje stupića ili ograda korisno samo kada se održavaju određeni događaji poput koncereta ili proslava. Prošle godine 20. decembra, nedugo nakon napada u Berlinu na Božićnom sajmu, iz Madrida je odaslan prijedlog svim šefovima policije za postavljanje fizičkih barijera u svim dijelovima Španije.



Španska nacionalna policija napominje da je kombi uspio ući na Las Ramblas te proći oko 600 metara rušeći pješake prije nego što se zaustavio, a vozač pobjegao. Katalonska regionalna policija nije uspjela zaustaviti kombi. Na šetalištu uz more u Cambrilsu, nakon što se dogodio napad u Barceloni, bilo je parkirano policijsko vozilo.



Kada se ondje pojavilo veće vozilo Audi A3 u namjeri da obori pješake prvo je udarilo u policijski vozilo nakon čega se preokrenulo. Policija je upucala potencijalne napadače koji su izašli iz vozila i ozlijedili šest prolaznika i jednog policajca.



Zastupnik oporbene Narodne stranke desnog centra u gradskoj vijećnici Barcelone Alberto Fernández pozvao je gradsku vlast na postavljanje barijera na ulicama. Gradonačelnica Colau je rekla kako će sve službe nastaviti raditi zajedno i koordinirano, no odbila je trajno postavljanje zapreka na ulicama.



Barcelona bilježi rekordnu turističku sezonu, a na ulicama i plažama su velike gužve.

