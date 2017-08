Poljska premijerka Beata Szydlo optužila je evropske zvaničnike, prije svega njemačku kancelarku Angelu Merkel, da su otvarajući širom vrata izbjeglicama otvorili kapije Evrope i onima koji siju smrt i apelirala da Evropska unija konačno zamijeni političku korektnost zdravim političkim razumom.

Arhiv / 24sata.info

"Mnogi političari kažu da ne treba da povezujemo migracijsku politiku s terorizmom. U izvjesnoj mjeri to je razumljivo, ukoliko govorimo o onima koji su zaista izbjeglice. Ali tako široko otvaranje, posebno od kancelarke Merkel koja je pozvala u Evropu tako mnogo izbjeglica, iskoristili su oni koji danas siju smrt", kazala je sinoć poljskoj državnoj televiziji TVP.info Beata Szydlo.



Poljska premijerka povodom posljednjih terorističkih napada u Barseloni apelirala je na evropske zvaničnike da se trgnu iz letargije i da konačno počnu da brane sigurnost Evropljana.



"Evropa mora da se probudi iz letargije i da počne da misli o svojoj sigurnosti. Treba se dići s koljena i ne plašiti se da se pogleda istini u oči. Evropske elite ili ne uviđaju taj problem, ili ih je prerastao ili su došle do zaključka da će svijet već biti takav. Mi na to ne pristajemo", kazala je premijerka.



Beata Szydlo ponovila je da nema cijene za koju bi njena vlada bila spremna da proda sigurnost Poljaka.



"Za mene je najvažnije to da u Evropi nađemo partnere u evropskim elitama da vidimo kako da se borimo protiv terorizma. Ne treba da se plašimo da o tome govorimo, neka tu političku korektnost zamijeni konačno zdrav politički razum", kazala je Šidlo.



Politička trezvenost jednog od poljskih političara, potpredsjednika Evropskog parlamenta za poljsku vladajuću stranku Pravo i Pravda Ryszarda Czarneckog izazvala je, međutim, krajem sedmice skandal kada je Czarnecki na vijest da libijska pogranična straža počinje da puca na brodove nevladinih organizacija koji spašavaju izbjeglice, na Twitteru napisao "Konačno!!!".



Od oduševljenja Czarneckog što se puca na aktiviste nevladinih organizacija, ogradila se na Twitteru i internetu masa Poljaka ogorčena što poljski političar i potpredsjednik EP-a poziva da se puca na neonaoružne ljude koji samo spašavaju živote drugih, prenosi Blic.



(FENA)