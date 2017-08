El-Hasan Abdullah, siromašni seljak iz Gane čija priča je postala viralna na društvenim medijima nakon što je upitao televizijsku ekipu da li ga ‘dron može odvesti u Mekku’ će otputovati na hadž zahvaljujući Ministarstvu vanjskih poslova Turske i humanitarnim organizacijama.

Foto: Agencije

Abdullah je naivno upitao tursku televizijsku ekipu koja je dronom snimala njegovo selo u Gani da li ga ‘veći od ovoga može odvesti u Mekku’. Nakon što je njegova priča postala viralna, ministar vanjskih poslova Turske, Mevlut Čavušoglu je intervenisao i pomogao da se organizuje njegov odlazak na hadž. Abdullah je u petak stigao u Istanbul iz Akre gdje su ga dočekali turski humanitarci čiji rad je usmjeren na Ganu.



Abdullah je kazao da je impresioniran Istanbulom i da ga je Allah nagradio ovim turskim potezom. “Zahvalan sam Allahu i dovim za sve koji su pomogli da se moj san ostvari. Pomoć turske države mi je vrijedna i vjerujem da će pomoći da se poboljša prijateljstvo, bratstvo među muslimanima”, kazao je on.



Džihad Gokemir, zamjenik predsjednika humanitarne organizacije koja je dočekala Abdullaha na aerodromu, je kazao da je Abdullahova priča postala popularna nakon što je zaposlenik TRT World objavio na Twitteru fotografiju.



“Onda su ljudi pokušali da dođu do njega od biznismena do kompanija. Na kraju, turski policajac iz turske ambasade u Gani ga je kontaktirao. On je zahvalan turskom narodu”, kazao je Gokdemir.



