Policija traga za 22-godišnjim Younesom Abouyaaqoubom za kojeg vjeruje da je kombijem pregazio prolaznike u Barceloni, nakon čega je, prema navodima medija, pješke pobjegao pored lokalne tržnice, a zatim ubio 34-godišnjeg Španca čijim je automobilom pobjegao.

Foto: 24sata.info

Katalonski ministar unutrašnjih poslova Joaquim Forn kazao je za katalonski radio da je za vozačem kombija kojim je u četvrtak izvršen teroristički napad u La Rambli istraga proširena širom Evrope.



Rekao je kako istraga pokazuje da je Abouyaaqoub bio vozač i jedina osoba u bijelom kombiju koji je usmrtio 14 i povrijedio 128 osoba u centru Barcelone.



On je jedini preostali član grupe za koju policija smatra da je pripremala napade eksplozivnim materijalom, a onda vozilima pregazila prolaznike u Barceloni i Cambrilsu, gdje je umrla 14. žrtva.



Spominje se i mogućnost da je bjegunac napustio Španiju i možda otišao u Francusku. Katalonska policija i ranije je, tokom vikenda, izvijestila kako je potvrđen identitet vozača, no do danas nisu saopćili njegovo ime.



Abouyaaqoubova majka je u subotu u gradiću Ripollu pozvala sina da se preda policiji jer, kako je rekla, bolje da je u zatvoru nego mrtav. Bližnji i susjedi su rekli da ne znaju gdje je, niti je li živ ili mrtav.







(24sata.info)