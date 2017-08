Sedam osoba je privedeno zbog požara na području Kistanja i policija provodi izvide, izjavio je hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je u ponedjeljak zajedno s potpredsjednikom Vlade RH, ministrom obrane Damirom Krstičevićem i ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem obišao požarišta na benkovačkom području.

Foto: Arhiv

Božinović je naglasio kako se ne može isključiti podmetanja požara, te da se prema pojedincima provode izvidne radnje zbog požara u Kistanjama.



Rekao je i kako ampule pronađene na požarištu ne sadrže zapaljivi materijal, već je riječ o epruveti s pisanim porukama, svojevrsnoj dječjoj igri.



Božinović je najavio da će se detaljno analizirati sustav kako bi se dali odgovore pripremajući se za sljedeću požarnu sezonu.



"Bojim se da požare u budućnosti ne možemo izbjeći, i zbog klimatskih uvjeta. Sustav mora na to dati odgovore. Ovo nije klasična sezona, analiza neće biti klasična, vjerojatno ni zaključci", rekao je Božinović.



Ministar obrane Krstičević rekao je da je vojska uvijek tu kada treba pomoći narodu, te je zahvalio svim vojnicima, vatrogascima i mještanima koji sudjeluju u gašenju požara u Zadarskoj i drugim županijama, naglasivši da je ovo jedna od najgorih protupožarnih sezona.



"Ovo je jedna od najgorih protupožarnih sezona. Bačeno je preko 60.000 tona vode i potrošeno 1,2 milijuna litara goriva. Ispričao bih se svima koji su ovim trenucima na cesti. Mi ćemo ponovno izvidjeti trasu i vidjeti da se veza između Zagreba i Zadra stavi pod kontrolu", kazao je Krstičević.



Na benkovačkom području, kod mjesta Kožlovac, Pristeg, Vukšić i Lepuri angažirano je stotinu pripadnika Hrvatske kopnene vojske, a u slučaju potrebe spremo ih je još 200, dodao je. Tijekom dana na požarištima su bila angažirana i četiri kanadera CL-415 i četiri Airtractora AT-802 HRZ i PZO-a, koji su nakon toga preraspoređeni na druga kritična opožarena područja sukladno prioritetima gašenja.



Iz Ministarstva obrane RH (RH) večeras je priopćeno da su trenutačno sve raspoložive zračne snage angažirane na dva velika požarišta u Pristegu i Popovićima u Zadarskoj županiji.



Ministar Butković izjavio je u Benkovcu kako su dijelovi autoceste A1 zatvoreni zbog požara, zbog čega je izdao nalog da se podignu rampe.



"Kad su vidjeli požar, ljudi su se na autocesti kretali u suprotnom smjeru te sada u suradnji s policijom kontroliramo promet. Od Benkovca do Pirovca je veći dio ceste miniran pa to kanaderi ne mogu gasiti. Možda smo trebali ranije otvoriti rampe, ali u početku nisu odmah bile kolone. Sada je sve normalizirano", zaključio je Butković.





(FENA)