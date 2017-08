Ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz založio se, u izjavi njemačkom dnevniku "Handelsblat", za ubrzavanje pristupnog procesa EU zemalja zapadnog Balkana i izrazio zabrinutost zbog sve većeg uticaja muslimanskih zemalja u tom regionu.

Sebastian Kurz

Kurz je naveo da je zabrinut zbog sve većeg uticaja muslimanskih zemalja, prije svega, Turske, ali i Saudijske Arabije, na zemlje regiona.



- U Sarajevu ili Prištini se, na primjer, ženama plaća da potpuno zabrađene izlaze na ulicu, kako bi promijenile sliku u gradu - naglasio je Kurz, istakavši da se to ne smije bez djelovanja gledati.



On je rekao da bi trebalo ubrzati pristupni proces zemalja Zapadnog Balkana u EU, kako bi se Turska i druge sile držale pod kontrolom.



- Evropska unija, iako je trenutno potresena događajima kao što su Bregzit, migrantska kriza ili terorizam, ne smije ispustiti iz vida zapadni Balkan - upozorio je Kurz.



Zbog toga, dodao je on, tim zemljama se mora ponuditi vjerodostojna evropska perspektiva.





(SRNA)