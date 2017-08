Ugovor o snabdijevanju Turske proturaketnim sistemima S-400 je potpisan ali još nije stupio na snagu, saopćio je ruski gigant namjenske industrije Rosoboronexport.

"Ugovor je potpisan ali još nije stupio na snagu. Detalji su još u razradi, preostala su brojna tehnička pitanja", izjavio je generalni direktor Rosoboronexporta Aleksej Mihejev novinarima u utorak.



Rusija i Turska raspravljaju o ugovoru od novembra prošle godine, dok su vodeći zvaničnici obje zemlje potvrdili da je ugovor "dogovoren" i da je stigao do "završne odlučujuće tačke".



Ruski sistem S-400 u stanju je da obori avion i s udaljenosti do 400 kilometara i balistički projektil s udaljenosti 60 kilometara. Istovremeno može napasti 36 meta i može koristiti višestruke tipove raketa za razne mete. Ruska vojska već je uvela u svoje redove baterije sofisticiranih S-400 sistema, tvrde vojni zvaničioci.



U junu je ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Moskva spremna da snabdije Ankaru sistemima S-400.



"Raspravljali smo o mogućnosti prodaje S-400 (Turskoj). Spremni smo za to. Spremni smo da isporučimo te najnovije i najefikasnije sisteme. Predsjedenik Erdogan i vojske naših zemalja upoznate su s tim", izjavio je tada Putin, prenosi Russia Today.

