Tražilac azila porijeklom iz Maroka Abderahman Meškah (18) priznao je danas na sudskom ročištu iza zatvorenih vrata da je ubio dvije i ranio osam osoba u napadu nožem u finskom gradu Turkuu, ali nije priznao da je imao teroristički motiv, izjavio je njegov advokat Karle Gumerus.

Foto: Arhiv

Reuters prenosi, pozivajući se na finske zvaničnike, da je Meškahu zahtjev za azil odbačen prije napada.



"Moj klijent priznaje ubistvo i nanošenje povreda, ali ono što je istražitelj iznio do sada možda neće biti dovoljno da se to klasifikuje kao teroristički zločin", rekao je Gumerus za Rojters.



Prema riječima portparolke finskog Nacionalnog istražnog biroa, Meškah, koji je živio u centru za prihvat imigranata Crvenog krsta u Turku od kada je došao u Finsku u proljeće 2016, podnio je žalbu zbog odbacivanja zahtjeva za azil.



"On je i dalje u procesu (za dobijanje azila)", dodala je ona.





(24sata.info)