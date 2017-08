Premijer Turske Binali Yildirim tokom posjete Vijetnamu izjavio je kako je obim trgovine između te dvije zemlje do 2020. godine moguće povećati na četiri milijarde dolara.

Binali Yildirim

Yildirim je održao konferenciju zajedno sa vijetnamskim kolegom Nguyenom Xuanom Phucem na kojoj je rekao kako će sljedeće godine biti obilježena 40. godišnjica odnosa te dvije zemlje.



On je prvi premijer Turske koji je posjetio Vijetnam.



"Broj stanovnika dvije zemlje je približan, procenat rasta je visok. Možemo lako doći do četiri milijarde dolara u obimu trgovine do 2020. godine, veliki je potencijal", izjavio je Yildirim koji je dodao kako će ova posjeta biti početak jednog novog perioda u bilateralnim odnosima.



"Sa premijerom smo imali veoma produktivne sastanke. Razgovarali smo od komunikacija, obrazovanja, pomorstva, trgovine, do odbrane i mogućnostima saradnje na svim poljima", rekao je Yildirim.



Nguyen je izjavio kako je Yildirimovom posjetom otvorena nova stranica u bilateralnim odnosima.



Prema njegovim riječima potrebno je pružiti podršku poduzetnicima obje zemlje.



Dodao je kako dijele isto mišljenje da je probleme u Južnom i Istočnokineskom moru, ali i druga međunarodna pitanja potrebno riješiti dijalogom.



"Vjerujem da će se poslovni i investicijski odnosi između Vijetnama i Turske dodatno razviti", rekao je Nguyen.



Potpisana su i tri sporazuma između dvije zemlje i to u sektoru ekonomije, carine i standarda.



(AA)