Pripadnici danske policije u srijedu su identificirali obezglavljeno žensko tijelo pronađeno u blizini obale Copenhagena, te su potvrdili da se radi o švedskoj novinarki Kim Wall, za koju smatraju da je ubijena na podmornici kućne izrade.

Foto: 24sata.info

- DNA podudaranje između tijela i Kim Wall - saopćila je policija na Twitteru, odbijajući dalje komentirati slučaj do početka konferencije za medije, prenosi Reuters.



Danski izumitelj Peter Madsen je optužen za Kimino ubistvo u njegovoj podmornici kućne izrade, a na sudu je izjavio da je ona izgubila život u nesreći, te da ju je on "sahranio" na moru, mijenjajući svoju prethodnu izjavu da ju je živu prevezao do Copenhagena.



Tijelo je u ponedjeljak otkrio biciklista, a iz policije su tada kazali da je prerano za identifikaciju tijela koje je pronađeno bez glave, nogu i ruku.



Madsen je optužen za ubistvo Kim Wall, koja se vodila kao nestala od 10. augusta kada se ukrcala na njegovu podmornicu.



Madsen negira navode optužnice.

