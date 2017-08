Nova američka strategija u Afganistanu nema šansi na uspjeh, jer se uglavnom oslanja na upotrebu sile, izjavio je u četvrtak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Sergej Lavrov

- Glavni akcenat u novoj strategiji, koju je objavio Washington, je na rješenju sukoba korištenjem sile. Smatramo da je to pristup koji vodi u ćorsokak - kazao je Lavrov na konferenciji za novinare.



Ističe i da nova strategija omogućava pregovore s talibanima bez ikakvih preduslova, što je, kako kaže, također značajan propust, dodajući da to ugrožava zajednički međunarodni stav formiran u Vijeću sigurnosti UN-a.



- Ne mislim da je to u skladu s našim zajedničkim interesom da slijedimo dogovorenu, koordiniranu liniju koju je odobrilo Vijeće sigurnosti. Nadam se da ćemo, međutim, u okviru kontakata na nivou eksperata s našim američkim kolegama biti u stanju da pojasnimo tu očiglednu proturječnost - kazao je šef ruske diplomatije.



Lavrov je naglasio da je Vijeće sigurnosti UN-a, uz odobrenje afganistanske vlade, dopustilo talibanima da uđu u pregovarački proces pod uslovima kao što su prekid veza s teroristima, okončanje oružane pobune i poštovanje afganistanskog ustava.



- Mi održavamo kontakte s talibanima tačno pod tim kriterijima, tražeći od njih da se povinuju zahtjevima Vijeća sigurnosti UN-a - kazao je.



Novu američku strategiju objavio je u ponedjeljak predsjednik Donald Trump u bazi američke vojske Myer-Henderson Hall. Uprkos tvrdnjama iz predizborne kampanje da se zalaže za povlačenje vojnika iz Afganistana, izgleda da Trump sada slijedi pristup svojih prethodnika, obećavajući da će se vojnici "boriti do pobjede". Okončanje 16-godišnjeg rata "brzim povlačenjem" samo bi išlo na ruku teroristima, kazao je.



Američki predsjednik je izjavio da će nakon "uspješnog vojnog napora, biti moguće doći do političkog rješenja koje uključuje elemente talibana u Afganistanu". Američki državni sekretar Rex Tillerson kasnije je izjavio da je Washington spreman da "podrži mirovne pregovore između afganistanske vlade i talibana bez ikakvih preduslova", prenosi Russia Today.





(FENA)