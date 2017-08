Njemački kancelar Angela Merkel upozorila je danas Veliku Britaniju da će morati da plati izlazak iz EU, negirajući da ta obaveza za London predstavlja "novčanu kaznu".

Angela Merkel / 24sata.info

"U pitanju su obaveze koje je Velika Britanija preuzela i prirodno je da mora ostati uknjiženo. To nije trošak razlaza, jer to zvuči kao novčana kazna. Ipak smo još na početku pregovora", naglasila je Merkel.



Troškovi razlaza Londona i Brisela ili koliko Britanija treba da plati po izlasku iz bloka jedno je od najspornijih pitanja u razgovorima oko Brexita.



EU je već iznijela punu listu tijela i fondova za koje vjeruje da su pokriveni finansijskim dogovorom. Prema pojedinim pretpostavkama, taj iznos će biti do 100 milijardi eura.



Brisel je poručio Londonu da iznese prijedlog za kalkulaciju troškova ili postoji rizik od "poremećaja" razgovora o Brexitu naredne sedmice.



Šef britanske diplomatije Boris Johnson, istakao je da "ne priznaju iznos od 100 milijardi eura" ali da će platiti tačno onoliko koliko smatraju da su njihove pravne obaveze ni peni više ili manje.





(SRNA)