Češki predsjednik Miloš Zeman pridružio se hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i austrijskom ministru vanjskih poslova Sebastianu Kurzu u nastojanju da predstave BiH kao potencijalnu prijetnju Evropi.

Miloš Zeman / 24sata.info

Zeman je istakao da postoji realna prijetnja da IDIL nakon poraza u Siriji i Iraku napravi sebi zgodnu bazu za teroriste u evropskim zemljama, konkretno u Bosni i Hercegovini.



"Mislim da kada bi pošlo za rukom, a nadam se da hoće, da se pobijedi teritorijalni IDIL u Iraku i Siriji, da prijeti opasnost da će teroristi osim toga što će se premjestiti u Afganistan stvoriti kod nas evropsku terorističku bazu. Takva baza može da bude u BiH s obzirom na nacionalni sastav. Kada bi se upravo tamo koncentrisali ljudi koji bježe nakon poraza u Evropu, to bi bila opasnost", kazao je Zeman u redovnom video intervjuu za češki tabloid Blesk.



Češki predsjednik ponovo je pozvao da se iz Evrope hitno deportuju ljudi na koje pada sumnja da su islamski radikali i da se ne dozvoli da teroristi iz IDIL-a stvore sebi u Evropi bazu koja više ne bi bila samo mreža uspavanih ćelija ili "usamljeni vukovi".



"Beskompromisne mjere znače deportaciju ljudi na koje pada sumnja za islamski terorizam. Svi se brane pred tim terminom. Obožavam kada se napravi demonstracija 'Mi se ne plašimo'. I ništa više. Evropa nije u stanju da brani svoje granice a nismo u stanju ni da deportujemo islamske radikale", kazao je češki predsjednik, a prenosi b92.



Miloš Zeman odbio je, međutim, drastične prijedloge, poput ideje gradonačelnika Venecije Luiđija Brugnara da svakoga ko istrči na Trg svetog Marka i uzvikne "Alah je veliki" policija na mjestu strijelja.



"Zamislite neko šesnaestogodišnje derište koje ni ne zna pošteno šta to znači i iz šale ili da se svidi nekoj djevojci to vikne i vi njega upucate", odbio je takve ideje Zeman.



Češki predsjednik je također, povodom nedavnih skandala kada je ovog leta uzavreo češki internet i društvene mreže, pošto su u dva akvaparka u Češkoj snimljene dvije žene u burkiniju, poručio da žene u burkiniju nemaju šta da traže u češkim bazenima.



"Nema razloga da se u češkim bazenima neko kupa u arapskoj odjeći. Kada bi Čehinje u svojim kupaćim kostimima išle u arapski bazen prošle bi jako loše", kazao je Zeman.



On je podsjetio da su kupaći kostimi, nekad davno u vrijeme Austro-Ugarske izgledali slično kao današnji muslimanski burkini.



"Razvoj se zaustavio na današnjem bikiniju i nema razloga da se vraća natrag u stanje Austro-ugarske monarhije", kazao je Zeman i našalio se da bi nekim ženama burkini ipak ostavio, zbog njihovog izgleda i dimenzija, dok bi djevojkama burkini sistematski silom skidao.







(B92)