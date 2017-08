Papa Franjo posjetit će Mjanmar u novembru, najavila je u saopćenju Katolička biskupska konferencija.

Papa Franjo / 24sata.info

U saopćenju se navodi kako će papa posjetiti Mjanmar od 27. do 30. novembra, potom od 30. novembra do 2. decembra Bangladeš.



Bit će to prva posjeta pape Mjanamru.



Papa Franjo redovno u svojim govorima ukazuje na potrebu odbrane muslimana Rohingja u većinski budističkoj mjanmarskoj zapadnoj državi Rakhine. Nedavno je pozvao vlasti Mjanmara da garantuju sva prava muslimanima Rohingja.



Krvavi napadi u pograničnom pojasu u zapadnoj mjanmarskoj državi Rakhine eksalirali su u petak, uz masovna stradanja civila. Kasnije, prema medijskim izvještajima, mjanmarske snage sigurnosti su raselile hiljade Rohingja uništivši njihove domove artiljerijom i mitraljeskom vatrom.





(AA)