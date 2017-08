Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Meksiko morati da plati izgradnju zida na južnoj granici SAD "na ovaj ili onaj način".

"Na ovaj ili onaj način, Meksiko će platiti zid. To može biti kroz nadoknadu. Možemo ga finansirati preko SAD-a, ali na kraju Meksiko će platiti za zid", poručio je Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.



Trump je izjavio da su SAD veoma zaštitnički nastrojene prema baltičkim zemljama i da će moći da se suoče sa bilo kakvom prijetnjom koja tamo izbije.



"Veoma smo zaštitnički nastrojeni prema tom regionu. To je sve što mogu da kažem", rekao je Trump na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Finske Sauli Niinistöm kojeg je ugostio u Bijeloj kući.



Trump je naglasio da SAD imaju dobre prijatelje u tom regionu, prenio je Reuters.



On je izrazio solidarnost sa Finskom protiv prijetnje od terorizma, gdje je ranije ovog mjeseca muškarac napao nožem osam osoba, ubivši dvoje u gradu Turkuu, dodaje AP.



Trump je i potpisao izvršni nalog za "oživljavljanje" programa koji obezbjeđuje lokalnoj policiji nabavku dodatne vojne opreme, poput visoko kalibarskog oružja i bacača granata.



Najnovijom uredbom Trump ukida ograničenja svog prethodnika Baracka Obame, koja su se odnosila na policijsku dostupnost kamflažnoj uniformi, pancirima, šljemovima, municiji i drugoj vrsti opreme, prenosi AP.



Promjena politike je još jedan način na koji Trump i državni tužilac Jeff Sessions "diktiraju" agendu "red i zakon", koja predviđa podršku lokalnoj policiji koja je ključna u smanjenju nasilnih zločina.



"Novi plan će obezbijediti da dobijete zaštitnu opremu neophodnu za vaš posao i šalje jaku poruku da nećemo dozvoliti da kriminalne aktivnosti, nasilje i bezakonje postanu normalni", poručio je Sessions policiji.



Sa druge strane, nevladine organizacije su izrazile zabrinutost zbog militarizacije policije ističući da će opremanje ohrabriti i podstaći konfontaciju sa policijom.







