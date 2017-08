Sirijska vojska i Hezbolah nadziru izlazak boraca terorističke Islamske države (IS) iz njihove enklave na granici s Libanom i njihovu evakuaciju prema istočnoj Siriji, u skladu sa sporazumom postignutim nakon jednosedmične ofanzive na džihadističku grupu, prenosi Reuters.

To će značiti kraj prisutnosti sunitskog IDIL-a u pograničnoj sirijsko-libanskoj zoni, što je vrlo važan cilj Libana i šijitske grupe Hezbolah.



Također, to je prvi put da je IDIL javno pristao na prisilno napuštanje područja koje je držao u Siriji.



IDIL je u nedjelju pristao na prekid vatre s libanskom vojskom na jednom frontu te sirijskom vojskom i Hezbolahom na drugoj, pošto je izgubio kontrolu nad većim dijelom planinske enklave. I Hezbolah i libanski dužnosnici su evakuaciju ocijenili predajom IDIL-a.



Evakuacija iz Qare u zapadnom Qalamounu u Siriji se odvija u pratnji sirijskih vojnih vozila.



Oko 700 militanata i članova njihovih porodica od jučer napuštaju svoje posljednje uporište u zapadnoj regiji Qalamoun prema istočnom gradu Bukamalu, prenosi Xinhua.

