Analitičari procjenjuju da će uticaj uragana Harvey na američku ekonomiju premašiti 40 milijardi dolara, s direktnim gubicima većima od 20 milijardi dolara, a na tržištima se idućih dana i sedmica očekuju osjetni poremećaji.

Arhiv / 24sata.info

Mnoge rafinerije su zatvorene, a gotovo petina proizvodnje nafte i plina u Meksičkom zalivu je obustavljena uslijed najveće vremenske nepogode koja je pogodila SAD u više od desetljeća.



Uragan Harvey je prouzrokovao snažne udare vjetra te ogromne poplave koje su prisilile hiljade ljudi na napuštanje njihovih domova, a očekuje se da će zatvaranje rafinerija prouzrokovati trenutni snažniji skok cijena plina na američkom tržištu.



Oluja je poharala jugoistočni Teksas i Meksički zaliv, udarivši u središte energetske industrije SAD-a, područje na kojem se nalazi gotovo polovina američkih rafinerijskih kapaciteta i petina proizvodnje nafte.



Houston, gdje je voda preplavila saobraćajnice, također je sjedište jedne od najvećih američkih luka. To je četvrti najveći grad u SAD-u, a vrijednost ekonomske aktivnosti godišnje premašuje 500 milijardi dolara.



"Cijene plina u SAD-u porasle su oko 10 posto od oluje", ističe glavni ekonomist konzultantske kuće RSM US Joseph Brusuelas. Očekuje daljnji skok od 20 do 30 posto kroz sljedeće dvije sedmice u teksaškoj regiji, s manje značajnim porastima drugdje.



"Cijene hrane bi također mogle biti pogođene, s obzirom na to da su isporuke pšenice i soje usporene ili otkazane", dodaje Brusuelas, prenosi Hina.

(fena)