Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako Evropska unija (EU) stoji iza obećanja koja je dala Turskoj u sklopu sporazuma o rješavanju izbjegličke krize, te da će ovoj zemlji biti isplaćeno 3 + 3 milijarde eura za pomoć izbjeglicama.

Merkel je održala konferenciju za novinare danas u Berlinu, tokom koje je odgovarala na pitanja novinara u vezi sa unutrašnjom i vanjskom politikom Njemačke.



Na pitanje u vezi sa odnosima između EU-a i Turske, Merkel je kazala kako EU stoji iza obećanja koja je dala Turskoj, kada je u pitanju sporazum o izbjeglicama.



"EU ispunjava svoja obećanja po pitanju finansijskih pomoći. Sporazumi o projektima pomoći za resurs od tri milijarde eura su gotovi. Novac još uvijek nije u potpunosti prebačen, no sredstva za to su obezbijeđena. Nakon što bude iskoristena pomoć od tri milijarde eura, biće obezbijeđeno i dodatnih tri milijarde eura”, kazala je Merkel.



Kada je u pitanju uspostavljanje bezviznog režima Turskoj, koji je jedan od elemenata sporazuma između Njemačke i Turske, Merkel je kazala kako po tom pitanju još uvijek nisu ispunjeni uvijeti, te kako još uvijek postoji razilaženje po pitanju zakona o borbi protiv terorizma.



U vezi sa posljednjim dešavanjima i dosta visokim tenzijama na relaciji odnosa sa Turskom, Merkel je kazala: “Naravo da bih željela imati bolje odnose sa Turskom, no moramo gledati u stvarnost.”



Merkel, koja je ranije poručila kako EU ne bi trebala ući u pregovore sa Ankarom oko modernizacije postojeće Carinske unije, osvrnula se i na ovo pitanje, podsjetivši kako je za početak pregovora potrebna jednoglasna odluka zemalja članica EU-a.



“Naravno u EU-u su u toku pripreme. No, smatram da nije moguće pod trenutnim uvijetima dobiti dozvolu za proširenje Carinske unije”, kazala je Merkel.





