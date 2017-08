Zbog neposjedovanja potrebnih dozvola oko pola miliona osoba nije moglo ući u Mekku kako bi obavile hadž, jednu od pet dužnosti muslimana, javlja Anadolu Agency (AA).

Mekka / 24sata.info

Pomenute osobe nisu mogle ući u Mekku jer prilikom sigurnosnih provjera na ulazu u grad nisu posjedovale ulazne vize za hadž i potrebne dozvole.



Glasnogovornik saudijskog ministarstva unutrašnjih poslova Mansur Et-Turki je u utorak na konferenciji za medije kazao da je dolazak budućih hadžija na svetu zemlju protekao vrlo uspješno.



Ipak, istakao je da u Mekku nije moglo ući oko 459 hiljada osoba jer, kako je kazao, nisu imale potrebnu vizu za hadž.



Naglasio je da su poduzete sve potrebne mjere kako ne bi došlo do stampeda, dodajući da će dešavanja u čitavom gradu biti praćena i pomoću 17 hiljada sigurnosnih kamera.



Tokom obreda hadža u gradu će biti angažovano preko 100 hiljada pripadnika snaga sigurnosti.



Glasnogovornik Ministarstva za hadž Saudijske Arabije Hatem bin Husein Kadi je izjavio da su sa 19,500 autobusa prevozili buduće hadžije na svetu zemlju.



Glasnogovornik ministarstva zdravstva Meshal bin Abdurrahman Rubeyan je kazao da su proveli sve potrebne kontrole kako bi spriječili zarazne bolesti.



Istakao je također da među budućim hadžijama do sada nije zabilježen nijedan slučaj kolere.



Hadž je jedna od pet islamskih dužnosti, koju tokom života treba ispuniti svaki punoljetan muškarac i žena koji steknu uvjete za to.





(AA)