Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je u obraćanju prisutnima na prijemu povodom nacionalnog praznika Dana pobjede i Dana Turskih oružanih snaga, istakao da se narod Turske mnogo puta kroz historiju hrabro i odlučno borio za slobodu i nezavisnost.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

"Posljednji put u to smo se mogli uvjeriti 15. jula kada su milioni naše braće izašli na ulice", kazao je turski predsjednik, podsjećajući na pokušaj puča terorističke organizacije FETO prošle godine.



"Kada god je to potrebno, vrlo dobro znamo da se borimo i srcima i riječima. Naša borba će biti nastavljena sve dok u regiji i cijelom svijetu nasilje ne prestane i dok mir i blagostanje ne zavladaju", kazao je Erdogan.



Podsjetio je da su turske vlasti tokom prethodnih 15 godina naporno radile na svim poljima kako bi povećale snagu i imidž zemlje.



"Pred nama su u svakom momentu sve opcije u vezi s dešavanjima u regionu. Vidimo pravo lice igara koje se igraju u regionu, upotrebom terorističkih organizacija. Ali ne prihvatamo nikakva nametanja. Oni koji žele upotrebom terorističkih organizacija Tursku stisnuti u čošak, nakon nekog vremena će ostati sami, držeći bombu u ruci iz koje su već izvukli osigurač. Govore da je cilj ISIS. Evo vidite, sad se u rukama ISIS-a nalazi oružje našeg saveznika. Kakvo je to savezništvo? Kako na taj način biti zajedno u NATO-u? Doći će vrijeme kada će se ovo okrenuti poput bumeranga i pogoditi i njih", rekao je Erdogan.



Na kraju je podsjetio kako Turska posljednjih godina bilježi veliki ekonomski uspjeh, dodajući da je samo izvoz do kraja prošle godine premašio 150 milijardi dolara.



"U drugom tromjesečju ove godine očekujemo ekonomski rast od sedam posto. Strane investicije i dalje su prisutne. Turska je zaista sigurno utočište. Uprkos svemu ovome, postoje neke zemlje koje se, u ekonomskom i političkom smislu, bave nama. Naš cilj je povećati broj prijatelja. Najiskrenije pružamo ruku prijateljstva", kazao je Erdogan.



Dotakao se i dešavanja u Mijanmaru, napominjući da Turska muslimane u Arakanu neće ostaviti same.



"Mi se ne možemo ponašati tako što ćemo našu savjest, osjećaj za pravdu i pravičnost ostaviti po strani i gaziti sve pred sobom samo kako bi ostvarili vlastite interese. Zbog toga ne možemo ostaviti same ni nevine ljude u Arakanu, koji su žrtve nasilje, baš kao što smo otvorili i naša srca za braću iz Sirije, Iraka, Balkana, Kavkaza i Sjeverne Afrike", rekao je Erdogan, dodajući da su Turci kroz historiju uvijek bili na strani potlačenih i obespravljenih, a ne na strani jačih.



Širom Turske danas se obilježava nacionalni praznik Dan pobjede i Dan Turskih oružanih snaga, a tim povodom se održavaju prigodne manifestacije i skupovi.



Centralni skup uz prisustvo državnog, političkog i vojnog vrha Turske upriličen je u kompleksu Anitkabir, mauzoleju osnivača moderne Republike Turske Mustafe Kemala Ataturka, u Ankari.



Na današnji dan, prije 95 godina, turske snage sa osnivačem moderne Republike Turske Mustafom Kemalom Ataturkom na čelu, zabilježile su veliku pobjedu u Bici na Dumlupinaru koja je bila posljednja u Tursko-grčkom ratu vođenom od 1919. do 1922. godine.



Praznik Dan pobjede i Dan oružanih snaga u Turskoj se i obilježava povodom sjećanja na tu bitku nakon koje je proglašena moderna Republika Turska.





(AA)