Guverner Texasa Greg Abbott je objavio da će šteta od Harveya biti veća od prijašnjih uragana epskih razmjera poput Katrine i Sandy, te da će vjerojatno iznositi između 150 i 180 milijardi dolara.

Harvey je pogodio američku obalu Meksičkog zaljeva 25. augusta, postavši najrazornijim uraganom koji je pogodio Teksas u zadnjih 50 godina. Od posljedica te oluje poginulo je 47 ljudi, više od milion ljudi je raseljeno, a pogođeno područje duže je od 480 kilometara.



Abbott, koji zagovara pomoć američkih vlasti u obnovi njegove savezne države, tvrdi da će šteta biti veća nego od one nakon uragana Katrine, oluje koja je 2005. pogodila New Orleans i okolna područja i ubila više od 1.800 ljudi, te uragana Sandy koji je pogodio područje New Yorka 2012.



"Ako se dobro sjećam, Katrina je uzrokovala više od 120 milijardi dolara štete, no kad pogledate broj domova i gospodarstava koje je pogodio ovaj uragan, mislim da će trošak biti puno veći od 120, vjerojatno između 150 i 180 milijardi dolara", rekao je teksaški guverner za Fox News.



Administracija predsjednika Donalda Trumpa od Kongresa je za pomoć pogođenom području zatražila prvotnih 7,85 milijardi dolara, a Abbott je ta sredstva nazvao "predujmom".



"Predstoji dug put ako ćemo obnavljati četvrti po veličini grad u Sjedinjenim Državama, kao i cijelu okolnu regiju", naglasio je guverner, govoreći o Houstonu.



Taj se grad u nedjelju i dalje pokušava oporaviti od katastrofe. Gradske su vlasti naredile evakuaciju hiljada ljudi na zapadnoj strani grada kojeg je pogodilo oslobađanje vode koja se tokom poplave zadržala u rezervoaru.



Vlasti su u nedjelju isključile struju nekim stanovnicima koji nisu htjeli napustiti domove kako bi ih potaknuli na evakuaciju.



Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA) u nedjelju je izrazila zabrinutost zbog oko trinaest Superfunda, bivših industrijskih lokacija zagađenih otrovnim supstancama koje su poplavljene i predstavljaju opasnost zbog mogućeg širenja toksina, prenosi Hina.

