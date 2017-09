Uragan Irma, koji se kreće ka Karibima i južnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, ojačao je i dostigao petu kategoriju, prenosi Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Udari vjetra jutros su dostizali brzinu do 280 kilometara na čas, a središte uragana bilo je oko 440 kilometara istočno od Antigve, ostvrske države na granici Karipskog mora i Atlantskog okeana



Vlasti su upozorile da bi oluja mogla donijeti obilne kišne padavine, ali i izazvati poplave i klizišta. Stanovnici su takođe upozoreni na nalete talasa, koji bi mogli dostizati visinu i do sedam metara.



Karipske vlasti su započele evakuaciju na pojedinim ostrvima.



Guverner Portorika Ricardo Rossello upozorio je da svaka odluka donesena u narednih nekoliko sati može biti od životne važnosti. Očekuje se da bi uragan Irma mogao pogoditi Portoriko do četvrtka.



Zbog jačanja oluje, Američki nacionalni centar za uragane izdao je upozorenje za područje Zapadnoindijskih ostrva, uključujući dijelove Leewardovih ostrva, Britanska i Američka Djevičanske otstrva i Portoriku.



Vanredno stanje proglasila je američka savezna država Florida. Guverner Floride Rick Scott proglasio je vanredno stanje u 67 okruga te četvrte po veličine američke države, istakavši da je riječ o oluji opasnoj po život.



Irma bi mogla biti drugi snažni uragan koji će pogoditi obalu SAD-a, nakon što je prošle sedmice uragan Harvey pogodio saveznu državu Texas i razorio Houston, četvrti po veličini grad u SAD-u, odnijevši na desetine života.



(AA)