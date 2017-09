Predsjednik Rusije osudio je najnovije akcije Severne Koreje, ali se i usprotivio idejama da se poveća pritisak na Pjongjang uvođenjem oštrijih sankcija. Vašington istovremeno optužuje Sjevernu Koreju da „započinje rat“.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da „vojna histerija“ oko Sjeverne Koreje „nema smisla“ i da „može da dovede do planetarne katastrofe“. „Rusija osuđuje vježbe“ Sjeverne Koreje, koja tvrdi da je u nedjelju uspješno testirala hidrogensku bombu , ali smatra i da je uvođenje bilo kakvih sankcija u ovom slučaju „beskorisno je i neefikasno“, naglasio je Putin. Savjet bezbjednosti UN održao je prethodno hitnu sjednicu povodom novih aktivnosti Sjeverne Koreje, a SAD su zatražile uvođenje dodatnih sankcija Pjongjangu.



„Sjevernokorejci neće odustati od svog (nuklearnog) programa, ukoliko se ne osjećaju bezbjedno. Zato moramo da pokušamo da pokrenemo dijalog sa svim zainteresovanim stranama“, rekao je Putin. On je kritikovao svaki mogući vojni odgovor, opciju koju Vašington nije isključio. „Širenje vojne histerije nema smisla“, rekao je Putin, dodajući da taj put „vodi u ćorsokak“. „Sve ovo može da dovede do globalne katastrofe i velikog broja žrtava“, upozorio je ruski predsjednik govoreći na marginama samita BRIKS-a (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika) u Sjamenu, u jugoistočnoj Kini.



Nuklearne probe Sjeverne Koreje osudila je i njemačka kancelarka Angela Merkel kao „jasno kršenje“ međunarodnih sporazuma, ali je istakla da je moguće samo „diplomatsko i mirno rješenje“ krize. Merkelova je u obraćanju pred Bundestagom ukazala da udaljenost Sjeverne Koreje od Njemačke ne bi trebalo da spriječava Berlin da pomaže u rješavanju tog problema.



Simulacija napada



Za to vrijeme južnokorejska mornarica nastavlja vježbe s ciljem da upozori Pjongjang da se uzdrži od novih provokacija na moru, saopštio je Seul 48 sati nakon što je sjevernokorejski režim saopštio da je testirao hidrogensku bombu. U vježbe u Japanskom moru uključene su fregata „Gangvon“ nosivosti 2.500 tona, patrolni brod nosivosti 1.000 tona i raketni brod nosivosti 400 tona, navodi se u saopštenju mornarice.



Južna Koreja i juče izvela vojne vježbe kao odgovor na probu Sjeverne Koreje. Tokom te vježbe ispaljena je salva balističkih raketa u simulaciji napada na lokaciju gdje se obavljaju sjevernokorejski nuklearni testovi.



