Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku rekla je u Ljubljani da je Zapadni Balkan među prioritetima spoljne politike EU. Ona je dodala da to nije popularna tema među nekim članicama, ali da ona smatra da je proširenje ključno.

Federica Mogherini / 24sata.info

Mogherini je na sastanku s tri parlamentarna odbora slovenačkog parlamenta rekla da proširenje Unije na Zapadni Balkan nije među popularnim temama među nekim članicama, ali da ona misli da je to ključno za bezbjednost i ekonomski razvoj EU.



"Za mene je od suštinskog značaja da zapadnobalkanska šestorka, svi naši partneri na Zapadnom Balkanu, naprave toliko značajne i jasne korake ka članstvu u EU - i ovde pažljivo biram riječi - da taj proces bude nepovratan za njih i za nas", rekla je Mogherini.



Prema njenim riječima, ulazak zemalja Zapadnog Balkana u EU povezan je sa završetkom projekta integracije EU.



"Obično o tome ne govorim kao i proširenju. Za mene je to završetak projekta integracije EU, zato što je Balkan dio Evrope. Oni treba da budu dijelovi EU", rekla je Mogherini.



Visoka predstavnica EU kaže da je drugi prioritet sada bezbjednost i odbrana na nivou EU.



"Prošle godine smo ostvarili veći napredak u unapređenju odbrambene saradnje EU nego u prethodnim decenijama. To je bilo u samim korenima integracionih procesa EU", rekla je Mogherini, koja je prethodno učestvovala na Bledskom strateškom forumu.





(24sata.info)