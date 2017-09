Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres je u vezi sa posljednjim dešavanjima u Mijanmaru kazao da izražava duboku zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava, sigurnosnih problema i humanitarne situacije u toj zemlji.

"Izražavam duboku zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava, sigurnosnih problema i humanitarne situacije u pokrajini Arakan u Mijanmaru. Vijeću sigurnosti UN-a sam uputio pismo kojim sam ih upoznao sa zabrinutošću koju osjećam zbog nasilja u Mijanmaru kao i sa koracima koje je potrebno poduzeti", rekao je Guterres u utorak na konferenciji za medije, održanoj u sjedištu UN-a u New Yorku.



Istakao je da su u UN-u svjesni, kako je rekao, "diskriminacije, beznađa i ekstremnog siromaštva" u pokrajini Arakan, dodajući kako su dobili izvještaje o tome kako sigurnosne snage Mijanmara provode nasilje i napade u toj pokrajini.



"Ovakvi postupci će samo povećati radikalizam", upozorio je Guterres, naglasivši da je do sada blizu 125 hiljada osoba, bježeći od beznađa i nasilja, izbjeglo u Bangladeš, dok je, kako je dodao, veliki broj osoba izgubio život tokom puta.



Upozorio je da postoji ozbiljan rizik etničkog čišćenja u toj azijskoj zemlji.



"Mislim da se suočavao sa rizikom etničkog čišćenja u Mijanmaru, ali opet se nadam da situacija neće dosegnuti taj nivo. Apelujem na civilne i vojne čelnike Mijanmara da prestanu sa nasiljem. Mislim da bi ova kriza regiju mogla gurnuti u nestabilnost", kazao je Guterres.



Napomenuo je da međunarodna zajednica mora zajedničkim snagama poduzeti potrebne napore kako bi se pronašlo rješenje za krizu u Mijanmaru.



"Međunarodna zajednica mora zajedno poduzeti napore kako se nasilje više ne bi dešavalo i kako bi se pronašlo sveobuhvatno rješenje za postojeći problem", rekao je generalni sekretar UN-a.



Istakao je na kraju da vlasti Mijanmara trebaju poduzeti potrebne korake kako bi zaustavile nasilje u zemlji.



"Vlasti u Mijanmaru moraju poduzeti odlučne korake kako bi prekinule ovaj začarani krug nasilja, omogućiti dostavu humanitarne pomoći svima kojima je potrebna i uspostaviti sigurnost. Pozivam ih da dozvole nesmetan pristup humanitarnoj pomoći koja sigurno spašava ljudske živote. Također, neodloživi su i efikasni planovi koji će se provesti kako bi se pronašlo rješenje za postojeće probleme koji su uzrokovali krizu. Od životnog značaja je da se muslimanima Arakana omogući državljanstvo ili da, u najmanju ruku, reguliše pravni status koji bi im omogućio normalan život. Potrebno je omogućiti da imaju slobodu da putuju, rade, obrazuju se, te da su im dostupne i druge usluge", kazao je Guterres.



Pod izgovorom borbe protiv militantnih grupa, mijanmarska vojska je u proteklih nekoliko dana porušila najmanje 60 muslimanskih sela iz kojih su desetine hiljada mještana primorane da bježe ka susjednom Bangladešu.



Prema posljednjim izvještajima UN-a, u Bangladeš je do sada ušlo 123.000 muslimana iz Arakana, a desetine hiljada njih čekaju na prelazak granice.



Zbog činjenice da u kriznom području nema predstavnika međunarodnih organizacija, nemoguće je govoriti o preciznom bilansu stradanja u napadima na muslimanska naselja. Lokalne nevladine organizacije javljaju da je riječ o hiljadama ubijenih ljudi.





(AA)