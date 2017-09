Premijerka Burme Aung San Suu Kyi okrivila je danas „teroriste“ za „ledeni brijeg dezinformacija“ o nasilju u dijelu države Rakhina, ali nije ni spomenula više od 126.000 Rohinja muslimana koji su morali izbjeći u Bangladeš, prenosi Reuters.

Liderka budističke Burme je pod pritiskom muslimanskih zemalja zbog krize, a i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je upozorio na rizik etničkog čišćenja, humanitarne katastrofe i regionalne destabilizacije. On je zatražio i od Vijeća sigurnosti da izvrši pritisak tražeći suzdržanost i mir.



Mediji i agencije prenose informacije da vojska i vladine snage vrše protjerivanje i nasilje nad manjinskim stanovništvom, posebno civilima, optužujući ih za pobunu.



Premijerku Burme Suu Kyi je jučer pozvao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, sa zahtjevom da se prekine nasilje nad muslimanskom manjinom.



No, u saopćenju koje je objavljeno na Facebooku, ova dobitnica Nobelove nagrada je rekla da vlasti već čine sve da zaštite ljude u oblasti Rakhine. On je utvrdila da su slike koje je objavio turski zamjenik ministra na društvenoj mreži izbrisane jer nisu iz Burme.



- To su dezinformacije kojima je cilj promovirati interese terorista – navela je Suu Kyi.

