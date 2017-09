Nakon što je američki predsjednik Donald Trump donio odluku o ukidanju imigracionog programa DACA, širom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) održani su protesti, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Ovim programom od deportacije je štićeno gotovo 800.000 imigranata porijeklom većinom iz Latinske Amerike, koji su u zemlju ilegalnim putem ušli dok su bili djeca.



Trump je saopćio kako će u roku od šest mjeseci program biti ukinut, zbog čega su, između ostalog, protesti organizirani ispred Bijele Kuće, te gradovima New York, Lanham i Denver.



Demonstranti su protestovali protiv odluke američkog predsjednika, a podržavali program DACA.



U New Yorku žive oko 42.000 imigranata koji su imali koristi od pomenutog programa, zbog čega su prve demonstracije u tom gradu organizirane ispred Trump Towera u tom gradu.



Policija New Yorka privela je 34 demonstranta koji su ”kršili javni red i mir“ time što su sjedili na cesti i time onemogućili odvijanje saobraćaja.



Demonstrant Steven Sanchez (26) porijeklom iz Kolumbije za AA je izjavio kako su u SAD došli zbog školovanja i da će ukidanje programa utjecati na njega, njegovu porodicu i prijatelje.

Pam Campos-Palma, ispred političkog pokreta ”Common Defense“ podsjetila je kako potiče iz imigrantske porodice iz Hondurasa i da je ranije deset godina bila dio američkih zračnih snaga.



”Ovo nije Amerika kojoj sam služila dok sam bila u zračnim snagama SAD-a. Trump čini Ameriku manje sigurnom“, smatra Campos-Palma.



U večernjim satima oko hiljadu demonstranata okupilo se i na trgu Foley, u New Yorku. Proteste su podržali i državni tužilac Eric Schneiderman te advokatica Grada New Yorka Letitia James. Demonstranti su uzvikivali slogan “Ne mržnji, ne strahu, imigranti su ovdje dobrodošli“.



Bivši predsjednik SAD-a Barack Obama također je podržao program DACA za koji smatra da je ojačao tu zemlju.



”Ukidanje DACA-e je greška“, izjavio je Obama koji smatra da deportacija imigranata neće smanjiti stepen nezaposlenosti, smanjiti poreze niti povećati naknade.



(AA)