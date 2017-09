Uragan "Irma" je uništio zgrade i izazvao velike poplave na nekoliko francuskih ostrvskih teritorija na Karibima, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Žerar Kolon.



On je rekao da su uništene četiri najčvršće zgrade na ostrvu Sent Martin, koje pripada Francuskoj i Holandiji.



Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je prekinuta komunikacija između Pariza i ostrva Sent Martin i Sent Bartelemi. Kolon je izjavio da su na francuska ostrva poslata tri tima za vanredne situacije, i to dva tima iz Francuske i jedan sa ostrva Gvadelup.



Iz francuske Vlade ranije su izrazili zabrinutost za hiljade ljudi koji su odbili da potraže sklonište na ostrvima.



"Vjetrovi će promijeniti smjer i postoji rizik od dodatne materijalne štete", rekao je francuski ministar. Kolon je dodao da, za sada, nema izvještaja o žrtvama.



Francuski ministar za prekomorske teritorije Anik Žirardin izjavila je da je uragan prouzrokovao velike poplave u nižim predjelima, te da je more napravilo ogromnu štetu na obali, prenosi BBC.



Uragan pete kategorije "Irma" je trenutno na najjačem mogućem nivou, sa vjetrom brzine i do 300 kilometara na čas.



Najjača oluja u posljednjih deset godina je prvo pogodila Antigvu i Barbudu, da bi nastavila dalje prema francuskim terotorijama Sent Martin i Sent Bartelemi.



Očekuje se da će "Irma" nastaviti dalje ka Portoriku i Dominikanskoj Republici, a u području Ki Vesta, u američkoj saveznoj državi Floridi, naređena je obavezna evakuacija stanovništva.



