Sirijska opozicija mora prihvatiti da nije dobila rat protiv predsjednika Bashara al-Assada, kazao je u srijedu UN-ov posrednik u mirovnim pregovorima Staffan de Mistura.

Staffan de Mistura

De Mistura je nagovijestio da je rat skoro završen jer su se mnoge zemlje uključile kako bi prije svega pobijedile tzv. Islamsku državu u Siriji, te da bi uskoro moglo uslijediti primirje na nivou cijele zemlje, izvještava Reuters.



Glavno područje koje drže pobunjenici, grad Idlib, bi bio "zamrznut".



- Za opoziciju, poruka je veoma jasna: ako su planirali da pobijede u ratu, činjenice dokazuju da to nije slučaj. Tako da je sada vrijeme da se pobijedi u miru - rekao je novinarima De Mistura.



Na pitanje da li on time implicira da je Assad pobijedio, De Mistura je istakao da su provladine snage napredovale vojno, ali da niko ne može zaista tvrditi da je dobio rat.



- Pobjeda je moguća ako postoji održivo dugotrajno političko rješenje. Inače umjesto rata, ne dao Bog, mogli bismo vidjeti mnoštvo gerilskih (konflikata) manjeg intenziteta u sljedećih deset godina, a nećete vidjeti nikakvu obnovu, što je veoma tužan ishod pobjede u ratu - naveo je De Mistura.



De Mistura se planira pridružiti mirovnim pregovorima koji će iduće sedmice biti održani u Astani, glavnom gradu Kazahstana, za koje smatra da bi trebali pomoći u rješenju sudbine Idliba, grada od dva miliona stanovnika gdje pobunjenici, koje su Ujedinjene nacije proglasile teroristima, ostvaruju sve veći utjecaj.



- Ja sam siguran... da će se postići nekonfliktno rješenje. Recimo da to neće značiti novi Aleppo, mi to želimo izbjeći po svaku cijenu ako smo išta naučili iz prošlosti. Ukoliko se to dogodi, Idlib bi na neki način bio zamrznut kako bi se izbjegao veliki tragični završetak konflikta - rekao je De Mistura, misleći na najveću bitku i humanitarnu krizu ovog rata.



(FENA)