Vlasnik Međunarodne kompanije za pravne poslove Amsterdam&Partners Robert Amsterdam, koji se bavi istraživanjem aktivnosti terorističke organizacije FETO u svijetu, izjavio je kako je ova teroristička organizacija na području Sjedinjenih Američkih Država kroz svoje obrazovne ustanove nezakonito stekla 243 miliona dolara.

Robert Amsterdam / 24sata.info

Amsterdam, koji je i autor knjige naslova “Imperija obmane: Istraživanje o mreži Gulonvih škola”, a koja bi svjetlo dana trebala ugledati 13. septembra, na ovu temu je govorio na konferenciji za novinare u Washingtonu.



Istakao je kako je na svojoj knjizi radio pune dvije godine, te kako su u njoj objedinjeni podaci i inforamcije o FETO-u koje su dostupne i javnosti.



“Moj cilj nije bio doći do nekog političkog rezultata, već samo dokazati da je Fetullah Gulen krivac”, kazao je Amsterdam.



Naveo je kako je teroristička organizacija FETO kroz svoje privatne obrazovne ustanove na području SAD-a, na ilegalan način do danas stekla 243 miliona dolara.



“U ovim školama nisu samo prisutne finansijske nepravilnosti, oni su također infiltrirani i u obrazovni sistem SAD-a”, naglasio je Amsterdam, te dodao kako se radi o novcu od poreza stanovnika SAD-a, te da narod ove zemlje to treba da zna.



Amsterdam je također istakao kako je njegov prioritetni cilj bio da ovom knjigom ukaže američkom narodu na djelovanje FETO-a i nezakonitosti kojima se ova organizacija bavi. Kako je rekao, nastojao je također da kroz svoju knjigu cijelom svijetu pokaze prljavo lice FETO-a.





(AA)