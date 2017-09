Predsjednik Češke Miloš Zeman izjavio je danas da ne bi trebalo puštati muslimane u Češku isto kao što u Troju nije trebalo pustiti trojanskog konja i da bi Češka prije trebalo da plati novčane kazne, jer neće izbjeglice nego da ih primi.

Arhiv / 24sata.info

"Muslimane ne bi trebalo da puštamo kroz naša vrata isto kao što nije trebalo da stanovnici Troje puste u svoj grad drvenog konja. Ako bi se to desilo, ovdje bi dobili zatvorene enklave. Radije bih platio kazne nego da primam izbjeglice", kazao je Zeman u susretu sa žiteljima Hlučina na istoku Češke.



Češki predsjednik je insistiranje Evrope na mehanizmu relokacije i da i zemlje Višegradske četvorke koje to kategorično odbijaju prime muslimanske izbjeglice iz kampova u Italiji i Grčkoj uporedio sa gubitkom suvereniteta Čehoslovačke u vrijeme kada je bila u Varšavskom paktu i komunistički satelit Sovjetskog Saveza.



"Suverenu državu karakteriše to koje građane, strane državljane prima na svoju teritoriju. Država kojoj je oduzeto pravo da o tome odlučuje gubi suverenitet. U takvoj poziciji smo već bili. Zašto da u njoj budemo ponovo? Zato sam kategorični protivnik migracijskih kvota. Bilo gdje u Evropi, ne samo kod nas. Mogu da razore strukturu našeg kontinenta", rekao je Miloš Zeman.

(Beta)