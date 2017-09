Uragan će "biti doista razoran" kad stigne na obale Floride, upozorio je Brock Long, šef američke agencije za hitna stanja na CNN-u.

Foto: 24sata.info

Naredbe o obaveznoj evakuaciji već su izdane za obalne zone Floride te u državi Georgiji, a odnose se na gotovo milion osoba.



- Govorimo svima: napustite Miami Beach. Nikad nisam mislio da ću to morati reći, ali danas to kažem - rekao je gradonačelnik Miami Beacha Philip Levine na tv stanici Fox News.



"Sve je izvjesnije da će Irma do američkog kopna stići na području južne Floride kao iznimno opasan uragan te sa sobom nositi olujno vrijeme opasno po život koje će pogoditi veći dio države", objavili su iz NHC-a.



Irma nastavlja razaranje. Prema najnovijim projekcijama kretanja Miami bi se mogao naći na direktnom udaru uragana Irma, najsnažnijeg ikada zabilježenog u povijesti, objavio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC).



Irma trenutno prolazi kroz jugoistočne Bahame. Broj mrtvih popeo se na najmanje 14, javlja Skynews. Britanski vojnici su na putu prema pogođenim područjima.



Američke avio kompanije pokušavaju evakuirati što više ljudi s Floride.



Uragan nimalo ne gubi na jačini.



Na Kubi, gdje se uragan očekuje večeras, 10.000 turista dobilo je naredbu da napuste hotele ili kuće na najizloženijim obalama te je zemlja pod maksimalnom uzbunom.



Irma bi se potom trebala penjati prema jugoistočnoj obali SAD-a, zahvaćajući prvo Floridu a potom Georgiju i Južnu Karolinu, prema predviđanjima američkog centra za uragane koji predviđa plime osam metara iznad normale te "opasnost od smrtonosnih poplava" tokom sljedećih 36 sati.



Američki predsjednik Donald Trump izrazio je iz Washingtona "veliku zabrinutost"zbog šteta koje bi oluja mogla izazvati.



Dvije osobe poginule su u Portoriku čime je broj potvrđenih smrtnih žrtava uragana Irme na karipskim otocima porastao na 12, dok se uragan najviše kategorije 5 približava Kubi i širi strah na Floridi.

(FENA)