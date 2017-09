“Bez obzira na to što kaže Bruxelles, Austrija je s Češkom, Slovačkom, Mađarskom, Hrvatskom i Slovenijom izradila model zajedničkog vojnog nadzora vanjskih granica Europske unije u slučaju novog migrantskog vala, piše Jutarnji list.

Foto: Arhiv

Vojska bi u tom slučaju pomagala policiji u nadzoru granice”, rekao je austrijski ministar obrane Hans Peter Doskozil. Prema njegovim riječima, “situacija iz 2015. godine ne bi se trebala ponoviti, zbog čega vojska, koja značajno pridonosi sprečavanju ilegalne migracije, ima određene scenarije. Želimo biti spremni, nitko ne zna kako će se sporazum EU - Turska odvijati, a vidimo da su migrantske rute i dalje aktivne. Migrantska kriza ne može se svladati na nacionalnoj razini, nego samo kroz međunarodnu suradnju”, naglasio je Doskozil.



Sastanak u Pragu



Šest zemalja srednje Europe s pripremama za mogući novi migrantski val i zajedničko djelovanje vojnih snaga na granicama Europske unije aktivno su počele u lipnju. Krajem lipnja u Pragu je održan sastanak Srednjoeuropske obrambene inicijative na kojem je odlučeno da se donese zajednički akcijski plan. “Prije svega to znači da bi vojne snage šest zemalja srednje Europe zajedno bile na granicama ako ponovno dođe do imigrantske krize”, rekao je tada za Jutarnji list Petar Mihatov, pomoćnik ministra obrane koji je predstavljao Hrvatsku na tom sastanku.



Austrijski ministar obrane sada tvrdi kako je plan završen i da je naišao na žestoke kritike u Bruxellesu a posebno njemačke kancelarke Angele Merkel, no Doskozil smatra da Bruxelles s vremena na vrijeme mora biti “motiviran za određeni stupanj ponašanja”. Nakon lipanjskog sastanka u Pragu ministar obrane Damir Krstičević rekao je za Jutarnji list da se hrvatske Oružane snage ozbiljno pripremaju za mogući novi imigrantski val i da je zbog toga ostvarena puna suradnja s još pet zemalja iz srednje Europe. Sve te zemlje već dulje vojno surađuju, imale su i neke zajedničke vježbe, a Austrija je predložila da u dogledno vrijeme budu i zajedničke vježbe kako bi se vidjela uloga vojske u zaštiti granica EU.



Sukob s Italijom



Upravo takva jedna velika vježba održat će se u austrijskom gradu Allentsteigu od 11. do 15. rujna. Sudjelovat će 2200 austrijskih vojnika te 160 vojnika iz Češke i Mađarske. Hrvatskih vojnika na vježbi neće biti, ali su predstavnici Hrvatske vojske bili na pripremnom sastanku u Beču krajem prošlog mjeseca. Na sastanku su dužnosnici ministarstava obrane šest zemalja pripremali temelje za mogući vojni doprinos u slučaju nove migrantske krize u regiji. Naglasak je stavljen na zajedničku vojnu pomoć i pomoć u području upravljanja granicama, koja se može provoditi samo pod zapovjedništvom i vodstvom civilnih policijskih snaga.



Austrija je još prije godinu dana angažirala oko 1800 vojnika na granicama prema Sloveniji i Mađarskoj, a ovog je ljeta, bez obzira na žestoke kritike Italije, angažirano i 70 vojnika na granici prema Italiji kako bi se spriječio nelegalan ulazak migranata. Vojnici su dosad uspjeli uhvatiti nekoliko tisuća ilegalnih migranata. Tamošnje vlasti su nakon donošenja odluke o angažmanu vojske na granicama rekle da bi ta odluka mogla biti na snazi do kraja ove godine. No austrijski ministar obrane sada najavljuje kako bi austrijski vojnici na granicama mogli ostati i sljedeće godine, s obzirom na to da su migrantske rute i nadalje aktivne.







(Jutarnji)