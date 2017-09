Moskva dijeli zabrinutost Pariza da bi teroristi mogli da umaknu iz Sirije u ostale zemlje i zato ih treba uništiti, rekao je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poslije razgovora sa francuskim kolegom Žan-Ivom Ledrijanom.

Sergej Lavrov

"Teroristi moraju biti uništeni, nikom ne treba dozvoliti da pobjegne", rekao je ruski diplomata.



On je dodao da postoji zajednička bojazan da bi teroristi mogli da pobjegnu iz Sirije u Evropu, Aziju ili u Rusiju i da počnu da stvaraju nove prijetnje, prenio je TASS.



Lavrov je rekao da Rusija i Francuska vjeruju da postoje znaci opipljivog napretka u procesu rješavanja sirijske krize.



"Zone deeskalacije funkcionišu na jugozapadu, u istočnoj Guti, i na sjeveru, u Homsu", precizirao je ruski zvaničnik.



On je rekao da će od 13. do 15. septembra biti održan šesti međunarodni sastanak o rješavanju sirijske krize u Astani, na kojem se očekuje osnivanje četvrte zone deeskalacije, u Idlibu.



Lavrov je rekao da je ovo najkomplikovanija zona i da je za koordinaciju potrebno mnogo vremena.





(SRNA)