Više od 190 hiljada domova na Floridi ostalo je u noći subotu na nedjelju bez struje a uragan Irma koji se približava američkom kopnu donio je snažne vjetrove s tornadima i obilne kiše.

Prema energetskoj firmi i stanovnici otočja Florida Keys, njih 29.000 također je bez struje, a očekuje se da će nestanak struje do kraja dana pogoditi više od milion stanovnika. Florida je dom 20 miliona ljudi.



Državna hidrometeorološka služba izvijestila je da su vjetrovi uraganske snage, brzine od 120 kilometara na sat, stigli do Florida Keysa.



Guverner Rick Scott kazao je u subotu navečer kako očekuje da bi razina mora u području jugozapadnog grada Naplesa mogla porasti 4,5 metara i izazvati poplave, a na poluotok moglo bi pasti od 25 do 50 litara vode po četvornom metru dok bi otočje Florida Keys moglo zabilježiti 63 litara vode.



Deseci hiljada stanovnika Floride, koja ima malu nadmorsku visinu, preselili su se u nekoliko stotina skloništa širom te savezne države a naredbama za evakuaciju obuhvaćeno je 6,3 miliona ljudi. Evakuacija je zakrčila glavne saobraćajnice iz Floride prema sjeveru, prenosi Hina.



Irma je trenutno uragan treće kategorije s vjetrovima brzine do 195 kilometara na sat, ali prognostičari očekuju da će ojačati na putu od Kube do Floride.



Očekuje se da će se uragan kretati jugozapadnom obalom Floride tokom nedjelje, ojačan do 4. kategorije i pogoditi veće gradove poput Fort Meyersa i Tampe.



Uragan čija je fronta šira od 200 kilometara približava se američkoj obali brzinom od 11 kilometara na sat i očekuje se da će pogoditi kopno pred zoru.



Irma, jedan od najsnažnijih uragana u ovom dijelu svijeta ikad, izazvao je velika razaranja na karipskom otočju koje je pogodio dok je imao najveću snagu i bio 5. kategorije. Odnio je do sada najmanje 24 života.



