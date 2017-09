Bivši premijer Velike Britanije Tony Blair izjavio je da bi rješavanjem problema koji su nagnali Britance da izglasaju izlazak iz Evropske unije omogućilo ostanak te zemlje u Uniji.

Tony Blair / 24sata.info

Blair je u kolumni za list “Sunday Times“ istakao kako je rješavanje problema koji su doveli do ideje Brexita jedini način da se odustane od tog procesa.



Ukazujući na to da su Britanci zabrinuti migrantskom krizom i politikom glasali za izlazak iz Evropske unije, Blair je kazao da je moguće provesti izmjene migracijske politike i ohrabriti Britance da se ne osjećaju ugroženima od strane migranata iz Evrope.



“Zabrinutosti britanskih birača koji su glasali za Brexit se najbolje mogu otkloniti ostankom Velike Britanije u Evropskoj uniji."



Britanski ministar odbrane Michael Fallon je za BBC komentirao Blairov tekst i izjavio da su ti prijedlozi zakašnjeli s obzirom na to da je referendum prošle godine održan i da je izlazak iz Unije put kojim je ta zemlja već krenula.



“Malo je Blair zakasnio, kasno se sjetio. Pitam se gdje je do sada bio, nisam siguran“, kazao je Fallon i ponovio da je Velika Britanija donijela odluku i da je i Blair mora prihvatiti.



Blair je i ranije zagovarao ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji i vladu je kritikovao da nije dovoljno pojasnila biračima šta znači izlalak iz Unije.





(AA)