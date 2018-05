U temperaturama znatno višim od prosječnih preminulo je 65 ljudi u pakistanskom gradu Karačiju.

Temperature su dostigle 44 stepena Celziusa u ponedjeljak, sudeći po Pakistanskom meteorološkom zavodu, znatno više od najviše prosječne temperature za maj od 35 stepeni Celziusa.



Situacija je pogoršana nestašicama struje širom grada i postom za sveti mjesec ramazan, tokom koga se mnogi muslimani suzdržavaju od jela i pića u dnevnim satima.



Faisal Edhi, iz Edhi fondacije koja upravlja mrtvačnicama u Karačiju, izjavio je za CNN da je 65 ljudi preminulo, iako je tu cifru osporio direktor pokrajinske agencije za bavljenje katastrofalnim situacijama u pokrajini Sindh u kojoj se nalazi Karači.



Muhammad Ali Shaikh izjavio je da je do sada samo jedna osoba preminula. Dodao je da se toplotni val nastavlja i da se stanovništvu savjetuje da ostane u zatvorenim prostorima i da izbjegava vrućinu.



Toplotni val također je zahvatio centralnu i sjevernu Indiju. Očekuje se da takvo vrijeme potraje do dolaska monsunskih kiša za koje se predviđa da će stići početkom juna u južnu Indiju prije nego što krenu prema sjeveru tokom mjeseca, podudarajući se s krajem ramazana 14. juna.



To nije prvi put da Karači zahvata tako intenzivna vrućina. U toplotnom valu u tom gradu u 2015. godini temperature su dostizale 45 stepeni Celziusa a najmanje 1.300 ljudi je preminulo, među kojima brojni bolesnici i starci.



Prognozirano je da će temperature ostati neznatno iznad 40 stepeni u narednih nekoliko dana prije nego što opadnu iznad 30 stepeni do kraja sedmice.



