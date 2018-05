Izrael je potvrdio da je već koristio najmodernije američke lovce F-35 u akciji.

Foto: 24sata.info

Avioni F-35 se smatraju najskupljim oružjem na svijetu, a bili su izloženi kritikama stručnjaka.



No, izraelska vojska je već koristila avione u operacijama, pretpostavlja se iznad Libana i Sirije. Američki je predsjednik tada u kampanji prošle godine kritizirao to oružje navodeći da izrada jednog košta čak 100 miliona dolara.



Ali, izraelski general Amikam Norkin je rekao da su avioni već bili u borbi.



- Znate da smo pobijedili na Evroviziji sa pjesmom „Igračka“, a F-35 vjerujte nije igračka – rekao je general, javlja BBC.



Izrael je do sada dobio devet ovakvih lovaca, a naručio je 75.

(FENA)