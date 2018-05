Julija Skripal preživjela je pokušaj ubojstva za koji britanske vlasti optužuju Rusiju, no kći jednog od najpoznatijih špijuna kaže da se unatoč trovanju dugoročno želi vratiti u svoju zemlju.

"Činjenica da je za to uporabljen nervni agens je šokantna", rekla je Skripal ekskluzivno za agenciju Reuters. "Moj se život okrenuo naglavačke."



Julija i njen otac Sergej Skripal, bivši pukovnik ruske obavještajne službe koji je izdao desetke agenata britanskoj službi MI6, nađeni su bez svijesti na klupi u britanskom gradu Salisburyju 4. ožujka.



20 dana u komi



33-godišnja Julija Skripal bila je u komi 20 dana.



"Probudila sam se i saznala da smo oboje otrovani", rekla je Skripal u prvom medijskom istupu od trovanja. Agenciju Reuters je kontaktirala putem britanske policije.



Skripal je dala izjavu Reutersu na tajnoj lokaciji jer je pod zaštitom britanske države. Iz bolnice u Salisburyju je otpuštena oko pet tjedana nakon trovanja i do sada nije bila u kontaktu s medijima.



"Vrlo smo sretni što smo oboje preživjeli ovaj pokušaj ubojstva. Naš je oporavak bio spor i krajnje bolan", rekla je u izjavi napisanoj na engleskom.



"Kako se pokušavam prilagoditi nametnutim razornim promjenama fizički i emocionalno, idem dan po dan i želim pomoći u njezi mog oca do njegovog punog oporavka. Dugoročno se nadam vratiti u svoju domovinu."



Bolno liječenje



Skripal je govorila na ruskom, a novinarima je dala i pisanu izjavu za koju kaže da ju je sama napisala i na ruskom i na engleskom. Nakon što je pred kamerom dala izjavu, potpisala je oba dokumenta i nije željela odgovarati na pitanja.



Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je mislio da je Julija Skripal govorila pod prisilom. "Nismo je vidjeli niti smo što od nje čuli", rekao je kada je zatražen za komentar.



Ruski veleposlanik u Londonu Aleksandar Jakovenko više je puta zahtijevao da vidi Juliju.



"Zahvalna sam za ponude pomoći od ruskog veleposlanstva. No u ovom trenutku ne želim koristiti njihove usluge", rekla je Skripal.



"Također želim ponoviti što sam rekla u ranijoj izjavi da u moje ime, ili moga oca, ne govori nitko osim nas."



"Ne želim opisivati pojedinosti, no liječenje je bilo invazivno, bolno i deprimirajuće", rekla je na ruskom.



Bez oštećenja mozga



Julijin otac je otpušten iz bolnice 18. svibnja. U jednom su se trenutku liječnici pribojavali da su oboje pretrpjeli oštećenja mozga.



"Zahvalna sam divnom, ljubaznom osoblju bolnice u Salisburyju, mjestu koje sam predobro upoznala", rekla je zahvalivši i osobama koje su im pomogle na ulici na dan napada.



Britanija je optužila Rusiju za pokušaj ubojstva Sergeja i Julije Skripal te su posljedično zapadne vlade, među kojima američka, protjerale više od stotinu ruskih diplomata.



Britanija i međunarodni inspektori za kemijsko oružje izjavili su da su Sergej i Julija Skripal otrovani novičokom, smrtonosnim nervnim otrovom koji je razvila sovjetska vojska '70-ih i '80-ih godina, prenosi Hina.



Rusija je odbacila britanske optužbe za upletenost u prvi napad takvim nervnim otrovom na europskom tlu od Drugog svjetskog rata. Moskva je sugerirala da je Britanija izvršila taj napad kako bi izazvala proturusku histeriju.



(24sata.info)